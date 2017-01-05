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Дарья Домрачева: «Было тяжело, скажу честно. Но в целом, старт удался»
06.01.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о возвращении в Кубок мира.
- Настроение хорошее. Возвращение состоялось?
– Возвращение состоялось. Надеюсь, что в с каждой гонкой буду показывать результаты лучше и лучше. Сегодня была первая гонка, было тяжело, скажу честно. Наверное, где-то чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после быстрого ускорения. В целом, старт удался.
- Присутствовало ли волнение?
– Волнение присутсттвовало. Не скажу, что было слишком волнительно, но предвкушение этого старта, этих трибун в Оберхофе... Здесь всегда очень биатлонная атмосфера. Поэтому, конечно, немного волновалась
- Знаю, что семья твоя рядом. Где они болели за тебя? Чувствуется ли поддержка?
– Все переживали в гостинице. Конечно, поддержка чувствуется. Надеюсь, после гонки тоже будет поддержка, сказала Домрачева в эфире «Матч-ТВ».
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о возвращении в Кубок мира.
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