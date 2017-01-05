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Домрачева в своей первой гонке в Оберхофе стала 37-й

06.01.2017 17:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева финишировала 37-й в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В пятницу состоялась женская спринтерская гонка (7,5 километра с двумя огневыми рубежами). Первой к финишу пришла представительница Чехии Габриэла Коукалова (Соукалова) — 22 минуты 28,5 секунды. Второй стала биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен (+21,3 секунды, 2 штрафных круга), третьей на пьедестал поднялась француженка Мари Дорен-Абер (+24 секунды, 1).

Обладательница большого Хрустального глобуса по итогам сезона-2014/15 Дарья Домрачева проиграла победительнице 2 минуты 2,8 секунды (2 штрафных круга). К слову, это первый старт 30-летней белоруски спустя почти два года: летом 2015-го она объявила о паузе в карьере, затем в 2016-м вышла замуж за норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре родила дочь Ксению.

Кроме Домрачевой в спринте участвовали также Дарья Юркевич — 51-е место (+2 минуты 39,2 секунды, 2), Ирина Кривко — 22-е (+1 минута 32,7 секунды, 1) и Надежда Писарева — 76-е (+3 минуты 57,4 секунды, 5).

Этап КМ продолжится в субботу мужским масс-стартом, в воскресенье в этой же дисциплине будут соревноваться женщины.     

 
Теги: Минск
 
 
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В своей первой гонке после двухгодичного перерыва Домрачева пробежала на 300 метров больше, чем победительница Габриэла Коукалова.

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