﻿﻿ "Дело гребцов": Беларусь удивлена сроками переноса вынесения вердикта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Дело гребцов": Беларусь удивлена сроками переноса вынесения вердикта

06.01.2017 17:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Решение в деле белорусских гребцов, отстраненных от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жайнеро по подозрению в применении допинга, будет вынесено в конце января, заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Анатолий Котов.

"Дело гребцов": Беларусь удивлена сроками переноса вынесения вердикта
© Sputnik / Виктор Толочко
"Дело гребцов": у НОК есть сценарий на любой вариант развития событий

Слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу об отстранении от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ состоялись 7 ноября. Предполагалось, что вердикт будет вынесен в течение двух-трех недель после слушаний. Однако в декабре CAS определил окончательную дату — 6 января.

"Национальный олимпийский комитет получил еще одно уведомление из Международного спортивного арбитражного суда об очередном переносе срока вынесения решения в деле отстранении мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио еще на 20 дней, до 27 января. Белорусская сторона, конечно, воспринимает это с огромным удивлением, так как времени с момента слушаний прошло довольно много, и явно его было достаточно для формулировки окончательного вердикта по данному, абсолютного ясному для нас, делу", — рассказал Котов, слова которого приводит БелТА.

Весной прошлого года во Франции, где сборная Беларуси проходила подготовку в Играм-2016, команда подверглась обыску со стороны полиции. По информации Международной федерации каноэ (ICF), белорусы подозреваются в применении запрещенных препаратов. Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальное уведомление о переносе даты поступило в НОК сегодня; это не первый случай, когда CAS откладывает сроки оглашения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
CAS перенес дату вынесения вердикта по делу белорусских гребцов на байдарках и каноэ на 27 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика