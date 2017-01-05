МИНСК, 6 янв — Sputnik. Решение в деле белорусских гребцов, отстраненных от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жайнеро по подозрению в применении допинга, будет вынесено в конце января, заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Анатолий Котов.



© Sputnik / Виктор Толочко "Дело гребцов": у НОК есть сценарий на любой вариант развития событий

Слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу об отстранении от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ состоялись 7 ноября. Предполагалось, что вердикт будет вынесен в течение двух-трех недель после слушаний. Однако в декабре CAS определил окончательную дату — 6 января.

"Национальный олимпийский комитет получил еще одно уведомление из Международного спортивного арбитражного суда об очередном переносе срока вынесения решения в деле отстранении мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио еще на 20 дней, до 27 января. Белорусская сторона, конечно, воспринимает это с огромным удивлением, так как времени с момента слушаний прошло довольно много, и явно его было достаточно для формулировки окончательного вердикта по данному, абсолютного ясному для нас, делу", — рассказал Котов, слова которого приводит БелТА .

Весной прошлого года во Франции, где сборная Беларуси проходила подготовку в Играм-2016, команда подверглась обыску со стороны полиции. По информации Международной федерации каноэ (ICF), белорусы подозреваются в применении запрещенных препаратов . Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.