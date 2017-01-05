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"Дело гребцов": Беларусь удивлена сроками переноса вынесения вердикта
06.01.2017 17:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Решение в деле белорусских гребцов, отстраненных от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жайнеро по подозрению в применении допинга, будет вынесено в конце января, заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Анатолий Котов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу об отстранении от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ состоялись 7 ноября. Предполагалось, что вердикт будет вынесен в течение двух-трех недель после слушаний. Однако в декабре CAS определил окончательную дату — 6 января.
"Национальный олимпийский комитет получил еще одно уведомление из Международного спортивного арбитражного суда об очередном переносе срока вынесения решения в деле отстранении мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио еще на 20 дней, до 27 января. Белорусская сторона, конечно, воспринимает это с огромным удивлением, так как времени с момента слушаний прошло довольно много, и явно его было достаточно для формулировки окончательного вердикта по данному, абсолютного ясному для нас, делу", — рассказал Котов, слова которого приводит
Весной прошлого года во Франции, где сборная Беларуси проходила подготовку в Играм-2016, команда подверглась обыску со стороны полиции. По информации Международной федерации каноэ (ICF),
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Официальное уведомление о переносе даты поступило в НОК сегодня; это не первый случай, когда CAS откладывает сроки оглашения.
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