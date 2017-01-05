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Кубок мира. Спринт. Мякяряйнен показала лучший лыжный ход, Домрачева уступила почти полторы минуты
06.01.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен была быстрейшей на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Кубок мира
Оберхоф, Германия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 19.59,4
Скорострельность
1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 51,0 (2)
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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен была быстрейшей на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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