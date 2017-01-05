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Кубок мира. Спринт. Мякяряйнен показала лучший лыжный ход, Домрачева уступила почти полторы минуты

06.01.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен была быстрейшей на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Кубок мира

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 19.59,4
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 24,6
3. Мари Дорен Абер (Франция) – 26,6
4. Селия Эмонье (Франция) – 28,8
5. Жюстин Бриза (Франция) – 39,9
6. Юлия Джима (Украина) – 58,4
7. Мари Лаукканен (Финляндия) – 59,6
8. Франциска Хильдебранд (Германия) – 1.02,2
9. Мириам Гесснер (Германия) – 1.02,5...
15. Дарья Домрачева (Беларусь) – 1.18,7...
24. Доротея Вирер (Италия) – 1.25,2...

Скорострельность

1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 51,0 (2)
2-3. Доротея Вирер (Италия) – 1,0 (0)
2-3. Ирене Кадуриш (Швейцария) – 1,0 (1)...
29. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 11,0 (2)...
54. Мари Дорен Абер (Франция) – 16,0 (1)...
56. Габриэла Коукалова (Чехия) – 17,0 (0)...
61. Анна Фролина (Южная Корея) – 18,0 (0)...
80. Дарья Домрачева (Беларусь) – 28,0 (2)

 
 
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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен была быстрейшей на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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