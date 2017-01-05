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CAS перенес дату вынесения вердикта по делу белорусских гребцов на байдарках и каноэ на 27 января

06.01.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный арбитражный суд (CAS) снова перенес вынесение вердикта по делу белорусских байдарочников и каноистов.

По информации источника, новая дата оглашения решения — 27 января. Об этом Лозанна уведомила сегодня, 6 января.

Напомним, суть иска к ICF заключается в неправомерности, по мнению белорусской стороны, отстранения мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ от Олимпиады в Рио.

Слушания по этому делу прошли 7 ноября. Первоначально приговор должны были огласить в течение двух-трех недель, однако затем срок был перенесен на 6 января.

Напомним, белорусские байдарочники и каноисты были дисквалифицированы Международной федерацией гребли (ICF) 16 июля минувшего года. Причиной стало подозрение в употреблении белорусами мельдония в ходе весеннего сбора во Франции. Срок дисквалификации составил один год, из-за этого наши гребцы пропустили Олимпиаду в Рио.

 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) снова перенес вынесение вердикта по делу белорусских байдарочников и каноистов.

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