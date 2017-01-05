|
Домрачева о 37-м месте в Оберхофе: возвращение удалось
06.01.2017 18:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, занявшая в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе полагает, что ее возвращение в большой спорт удалось.
© AFP/ ROBERT MICHAEL
Домрачева в Оберхофе провела первое свое выступление на КМ после рождения в октябре дочери Ксении: в финишном листе она
"Возвращение состоялось. Я надеюсь, что от гонки к гонке буду показывать результат лучше и лучше. Сегодня была первая гонка, скажу честно – было тяжело", – сказала биатлонистка в эфире "МатчТВ".
Она также отметила, что осторожничала при стрельбе на рубежах, а на дистанции старалась сдерживать себя, чтобы не сойти с трассы после какого-либо сильного ускорения.
"В целом, я считаю, что старт удался", – заключила Домрачева.
Первой к финишу в Оберхофе пришла чешка Габриэла Коукалова (Соукалова) – 22 минуты 28,5 секунды, второй – финская спортсменка Кайса Мякяряйнен (+21,3 секунды, 2 штрафных круга), третьей – француженка Мари Дорен-Абер (+24 секунды, 1).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка призналась, что при стрельбе осторожничала и сдерживала себя на трассе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии