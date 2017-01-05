МИНСК, 6 янв – Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, занявшая в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе полагает, что ее возвращение в большой спорт удалось.



© AFP/ ROBERT MICHAEL Домрачева в своей первой гонке в Оберхофе стала 37-й

Домрачева в Оберхофе провела первое свое выступление на КМ после рождения в октябре дочери Ксении: в финишном листе она разместилась на 37-й строчке .

"Возвращение состоялось. Я надеюсь, что от гонки к гонке буду показывать результат лучше и лучше. Сегодня была первая гонка, скажу честно – было тяжело", – сказала биатлонистка в эфире "МатчТВ".

Она также отметила, что осторожничала при стрельбе на рубежах, а на дистанции старалась сдерживать себя, чтобы не сойти с трассы после какого-либо сильного ускорения.

"В целом, я считаю, что старт удался", – заключила Домрачева.

Первой к финишу в Оберхофе пришла чешка Габриэла Коукалова (Соукалова) – 22 минуты 28,5 секунды, второй – финская спортсменка Кайса Мякяряйнен (+21,3 секунды, 2 штрафных круга), третьей – француженка Мари Дорен-Абер (+24 секунды, 1).