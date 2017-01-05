﻿ Домрачева о 37-м месте в Оберхофе: возвращение удалось. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Домрачева о 37-м месте в Оберхофе: возвращение удалось

06.01.2017 18:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, занявшая в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе полагает, что ее возвращение в большой спорт удалось.

Домрачева о 37-м месте в Оберхофе: возвращение удалось
© AFP/ ROBERT MICHAEL
Домрачева в своей первой гонке в Оберхофе стала 37-й

Домрачева в Оберхофе провела первое свое выступление на КМ после рождения в октябре дочери Ксении: в финишном листе она разместилась на 37-й строчке.

"Возвращение состоялось. Я надеюсь, что от гонки к гонке буду показывать результат лучше и лучше. Сегодня была первая гонка, скажу честно – было тяжело", – сказала биатлонистка в эфире "МатчТВ".

Она также отметила, что осторожничала при стрельбе на рубежах, а на дистанции старалась сдерживать себя, чтобы не сойти с трассы после какого-либо сильного ускорения. 

"В целом, я считаю, что старт удался", – заключила Домрачева.

Первой к финишу в Оберхофе пришла чешка Габриэла Коукалова (Соукалова) – 22 минуты 28,5 секунды, второй – финская спортсменка Кайса Мякяряйнен (+21,3 секунды, 2 штрафных круга), третьей – француженка Мари Дорен-Абер (+24 секунды, 1).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка призналась, что при стрельбе осторожничала и сдерживала себя на трассе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Спринт. Мякяряйнен показала лучший лыжный ход, Домрачева уступила почти полторы минуты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика