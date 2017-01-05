|
Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 стал самым высоким за последние 16 лет
06.01.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 равнялся 27,0 годам и стал самым высоким за последние 16 лет. Минимальным данный показатель был в 2002 и 2003 годах – 24,5 года.
Также рекордный показатель среднего возраста у тройки призеров – 27,3 года.
Таблица: газета «Прессбол»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 стал самым высоким за последние 16 лет
Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 равнялся 27,0 годам и стал самым высоким за последние 16 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии