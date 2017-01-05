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Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 стал самым высоким за последние 16 лет

06.01.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 равнялся 27,0 годам и стал самым высоким за последние 16 лет. Минимальным данный показатель был в 2002 и 2003 годах – 24,5 года.

Также рекордный показатель среднего возраста у тройки призеров – 27,3 года.

Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 стал самым высоким за последние 16 лет

Таблица: газета «Прессбол»

 
 
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Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 равнялся 27,0 годам и стал самым высоким за последние 16 лет.

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