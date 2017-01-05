Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 равнялся 27,0 годам и стал самым высоким за последние 16 лет. Минимальным данный показатель был в 2002 и 2003 годах – 24,5 года.

Также рекордный показатель среднего возраста у тройки призеров – 27,3 года.





Таблица: газета «Прессбол»