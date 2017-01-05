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Дмитрий Губерниев: «Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени»
06.01.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» отметил, что по его информации Раубичи готовятся принять этап Кубка мира вместо Тюмени.
– Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь.
Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи, – сказал Губерниев.
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Дмитрий Губерниев: «Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» отметил, что по его информации Раубичи готовятся принять этап Кубка мира вместо Тюмени.
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