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Китайские клубы готовы платить Деле Алли миллион долларов в неделю

06.01.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Китайские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.

Сообщается, что в Китае 20-летнему хавбеку готовы платить около миллиона долларов в неделю чистыми.

Предложение лондонскому клубу готовят сразу несколько китайских команд.

Маурисио Почеттино: «Алли стоит 50 млн фунтов, он будет одним из лучших игроков мира»

 
 
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Китайские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.

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