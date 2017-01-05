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Китайские клубы готовы платить Деле Алли миллион долларов в неделю
06.01.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Китайские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.
Сообщается, что в Китае 20-летнему хавбеку готовы платить около миллиона долларов в неделю чистыми.
Предложение лондонскому клубу готовят сразу несколько китайских команд.
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Китайские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.
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