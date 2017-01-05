|
Товарищеский матч. Беларусь уступила России
06.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси в товарищеском матче в Москве встречалась с Россией.
Товарищеский матч
Россия — Беларусь 31:26 (19:12)
6 января, 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси в товарищеском матче в Москве встречалась с Россией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии