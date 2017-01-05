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Товарищеский матч. Беларусь уступила России

06.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мужская сборная Беларуси в товарищеском матче в Москве встречалась с Россией.

Товарищеский матч

Россия — Беларусь 31:26 (19:12)

6 января, 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Мужская сборная Беларуси в товарищеском матче в Москве встречалась с Россией.

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