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Сергей Устюгов: «Я бегаю чистым, я русский, и пусть все это знают. Это была пятая победа подряд»
06.01.2017 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в коньковой «разделке» на 10 км на «Тур де Ски».
– Для Мартина Сундбю минута ничего не значит, это показал «Тур Канады». Завтра будет очень тяжелая гонка – 15 км «классикой». Все будет происходить на высоте, и я думаю, что завтра будет очень тяжело. Главное – не растерять все, что было с таким трудом заработано за эти пять гонок. Я не верю на данный момент в то, что могу выиграть «Тур де Ски». Завтра посмотрим.
– Стало неожиданностью, что Сундбю так много проиграл сегодня?
– Думаю, что Мартин готовится к завтрашней гонке, хочет как можно больше выиграть и сделать отрыв. В какой-то мере он, может быть, поступил правильно в сегодня, не выкладываясь, потому что стартовать уже завтра, и возможно, я не успею восстановиться, а он останется в плюсе.
– Пять побед подряд – это удивительно…
– Это шок и для меня, и для всех любителей лыжных гонок.
– Какими вы видите предстоящие гонки?
– Не знаю, не загадываю. Хочу пробежать их и потом думать обо всем дальше.
– Прокомментируйте то, что вы стали очень популярны в Норвегии.
– Я знаю, что Норвегия – это лыжная страна. Этот спорт у них номер один, как и биатлон. Они болеют за своих. Думаю, они очень сильно огорчены, что пятую победу подряд одержал я, российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят прекрасно. Ко мне вчера приезжали, проверяли на допинг. Я бегаю чистым, я русский, и пусть все это знают. Это была пятая победа подряд, – приводит слова Устюгова
«Продолжу ли победную серию? Не знаю.
У меня был двойной стимул – сегодня день рождения у моей мамы. Мама, с днем рождения! Эта победа – для тебя! Ты лучше всех!» – рассказал Устюгов.
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в коньковой «разделке» на 10 км на «Тур де Ски».
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