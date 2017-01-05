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Кубок Англии. 3-й раунд. «Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити» и другие матчи

06.01.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м раунде Кубка Англии «Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом», «Престон» – с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится с «Плимутом», «Челси» – с «Питерборо».

Кубок Англии

3-й раунд

Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
6 января, 22.55, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Рединг
Дата проведения
7 января, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Бристоль Сити – Флитвуд Таун
Дата проведения
7 января, 18.00, «Эштон Гейт»
превью матча онлайн статистика
Сток Сити – Вулверхэмптон
Дата проведения
7 января, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Халл – Суонси
Дата проведения
7 января, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Аккрингтон – Лутон
Дата проведения
7 января, 18.00, «Кроун Граунд»
превью матча онлайн статистика
Саттон Юнайтед – Уимблдон
Дата проведения
7 января, 18.00, «The Borough Sports Ground»
превью матча онлайн статистика
Болтон – Кристал Пэлас
Дата проведения
7 января, 18.00, «Рибок Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Бирмингем – Ньюкасл
Дата проведения
7 января, 18.00, «Сент-Эндрюс»
превью матча онлайн статистика
Брентфорд – Истли
Дата проведения
7 января, 18.00, «Гриффин Парк»
превью матча онлайн статистика
Хаддерсфилд – Порт Вейл
Дата проведения
7 января, 18.00, «Гэлфарм»
превью матча онлайн статистика
Уотфорд – Бертон
Дата проведения
7 января, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Уиком – Стаурбридж
Дата проведения
7 января, 18.00, «Адамс Парк»
превью матча онлайн статистика
Эвертон – Лестер
Дата проведения
7 января, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Вест Бромвич – Дерби Каунти
Дата проведения
7 января, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Барроу – Рочдейл
Дата проведения
7 января, 18.00, «Holker Street»
превью матча онлайн статистика
Норвич – Саутгемптон
Дата проведения
7 января, 18.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика
Ротерхэм – Оксфорд
Дата проведения
7 января, 18.00, «Нью-Йорк-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Уиган – Ноттингем Форест
Дата проведения
7 января, 18.00, «Джей Джей Би Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Блэкпул – Барнсли
Дата проведения
7 января, 18.00, «Блумфилд Роуд»
превью матча онлайн статистика
Миллуолл – Борнмут
Дата проведения
7 января, 18.00, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика
Брайтон – МК Донс
Дата проведения
7 января, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика
КПР – Блэкберн
Дата проведения
7 января, 18.00, «Лофтус Роуд»
превью матча онлайн статистика
Сандерленд – Бернли
Дата проведения
7 января, 18.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика
Ипсвич – Линкольн Сити
Дата проведения
7 января, 18.00, «Портман Роуд»
превью матча онлайн статистика
Престон – Арсенал
Дата проведения
7 января, 20.30, «Дипдэйл»
превью матча онлайн статистика
Кардифф – Фулхэм
Дата проведения
8 января, 14.30, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Ливерпуль – Плимут
Дата проведения
8 января, 16.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Мидлсбро – Шеффилд Уэнсдей
Дата проведения
8 января, 18.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Челси – Питерборо
Дата проведения
8 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Тоттенхэм – Астон Вилла
Дата проведения
8 января, 19.00, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика
Кембридж – Лидс
Дата проведения
9 января, 22.45, «Эбби»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 3-м раунде Кубка Англии «Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом», «Престон» – с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится с...

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