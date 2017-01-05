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Кубок Англии. 3-й раунд. «Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити» и другие матчи
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В 3-м раунде Кубка Англии «Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом», «Престон» – с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится с «Плимутом», «Челси» – с «Питерборо».
Кубок Англии
3-й раунд
- Дата проведения
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7 января, 18.00, «The Borough Sports Ground»
- Дата проведения
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7 января, 18.00, «Holker Street»
- Дата проведения
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7 января, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
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8 января, 16.30, «Энфилд»
- Дата проведения
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9 января, 22.45, «Эбби»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 3-м раунде Кубка Англии «Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом», «Престон» – с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится с...
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