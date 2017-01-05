5 января состоялась встреча председателя ФХРБ Игоря Рачковского с игроками участвующей на Рождественском турнире объединенной сборной Балкан. Представители команды познакомились с работой института сборных, системой воспитания юных хоккеистов, состоянием дел во внутреннем чемпионате. Помимо этого, представители ФХРБ поделились с гостями опытом организации крупных спортивных мероприятий.

Как сообщает источник, страны Балканского полуострова заинтересованы в изучении белорусского опыта развития хоккея с шайбой.

Итог мероприятия подвел заместитель председателя ФХРБ Сергей Гончаров.

– Участие в турнире сборной Балкан является великолепной возможностью для руководителей федераций хоккея Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Хорватии обсудить будущее хоккея в своем регионе, а также получить ценные знания, принимая участие в семинарах и презентациях, организованных ФХБ. Опыт проведения игр в качестве объединенной команды, несомненно, будет способствовать созданию единой программы для успешного развития хоккея в Балканском регионе в ближайшие годы, – сказал Гончаров.