Неназванный старший уполномоченный по особо важным делам КМ УБЭП ГУВД Минска рассказал о задержании бывшего директора департамента судейства и лицензирования Андрея Жукова.

– Взяткодатель был задержан при передаче им денежных средств. После проведения ряда следственных действий было также возбуждено в отношении него уголовное дело.

После того, как происходило данное назначение, главные тренеры естественно входили в контакт с данными главными судьями, с которыми в последующем имела место своя какая-то договоренность. После этого, естественно, был заранее известен исход матча, – сказал сотрудник ГУВД Минска в эфире ТК «Беларусь-1».

Тем не менее, как сообщили источнику в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, дело Жукова с договорными матчами не связано никаким образом.