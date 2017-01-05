﻿ Сотрудник ГУВД Минска: «После назначений Жукова главные тренеры входили в контакт с данными судьями. После этого был заранее известен исход матча». 21.by
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Сотрудник ГУВД Минска: «После назначений Жукова главные тренеры входили в контакт с данными судьями. После этого был заранее известен исход матча»

06.01.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Неназванный старший уполномоченный по особо важным делам КМ УБЭП ГУВД Минска рассказал о задержании бывшего директора департамента судейства и лицензирования Андрея Жукова.

– Взяткодатель был задержан при передаче им денежных средств. После проведения ряда следственных действий было также возбуждено в отношении него уголовное дело.

После того, как происходило данное назначение, главные тренеры естественно входили в контакт с данными главными судьями, с которыми в последующем имела место своя какая-то договоренность. После этого, естественно, был заранее известен исход матча, – сказал сотрудник ГУВД Минска в эфире ТК «Беларусь-1».

Тем не менее, как сообщили источнику в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, дело Жукова с договорными матчами не связано никаким образом.

 
Теги: Минск
 
 
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Неназванный старший уполномоченный по особо важным делам КМ УБЭП ГУВД Минска рассказал о задержании бывшего директора департамента судейства и лицензирования...

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