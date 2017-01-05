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«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Стох победил и выиграл общий зачет

06.01.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал победу на заключительном этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене. Эта победа позволила поляку выиграть и общий зачет турнира.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS140

1. Камиль Стох (Польша) – 289,2 балла (134,5 м + 138,5 м)
2. Михаэль Хайбек (Австрия) – 283,3 (130,5+142,0)
3. Петр Жила (Польша) – 275,8 (131,0+137,0)
4. Домен Превц (Словения) – 275,2 (130,5+139,5)
5. Мачей Кот (Польша) – 268,8 (130,5+135,0)
6. Рихард Фрайтаг (Германия) – 267,4 (130,5+134,0)
7. Юрий Тепеш (Словения) – 261,6 (141,0+124,5)
8. Штефан Ляйхе (Германия) – 259,9 (126,5+132,0)...
12. Мануэль Феттнер (Австрия) – 255,7 (123,5+131,5)
13. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 255,4 (128,5+128,5)...
23. Петер Превц (Словения) – 239,5 (122,5+124,0)...
25. Штефан Крафт (Австрия) – 232,8 (128,0+121,0)
26. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 231,5 (135,0+117,0)
27. Андреас Кофлер (Австрия) – 230,6 (115,5+127,0)

Общий зачет после 3-х этапов

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 710,3
2. Камиль Стох (Польша) – 708,6
3. Штефан Крафт (Австрия) – 693,7
4. Петр Жила (Польша) – 686,7
5. Мануэль Феттнер (Австрия) – 671,1
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 669,0...

ПРИМЕЧАНИЕ: положение после четырех этапов будет добавлено позже.

 
 
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Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал победу на заключительном этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене.

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