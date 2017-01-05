|
«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Стох победил и выиграл общий зачет
06.01.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал победу на заключительном этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене. Эта победа позволила поляку выиграть и общий зачет турнира.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS140
1. Камиль Стох (Польша) – 289,2 балла (134,5 м + 138,5 м)
Общий зачет после 3-х этапов
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 710,3
ПРИМЕЧАНИЕ: положение после четырех этапов будет добавлено позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал победу на заключительном этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии