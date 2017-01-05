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Ермакович, Бага и Лисовский проходят стажировку в «РБ Лейпциг»
06.01.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
6 января тренеры БАТЭ Александр Ермакович, Алексей Бага и Александр Лисовский начали проходить стажировку в «РБ Лейпциг».
На протяжении недели представители «желто-синих» будут следить за тренировками и товарищескими матчами «красных быков», работающих на сборе в португальском Лагуше.
Сотрудники БАТЭ уже приступили к изучению системы подготовки «Лейпцига», возглавляемого австрийцем Ральфом Хазенхюттлем.
Фото: официальный сайт БАТЭ
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6 января тренеры БАТЭ Александр Ермакович, Алексей Бага и Александр Лисовский начали проходить стажировку в «РБ Лейпциг».
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