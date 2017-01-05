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Владимир Курнев: «Я бы рекомендовал на пост главного тренера сборной Беларуси Байдачного»
06.01.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер Владимир Курнев рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу, кого бы он хотел видеть в качестве главного тренера сборной Беларуси.
- Вы есть в списке кандидатов одной букмекерской конторы на пост главного тренера сборной Беларуси. Готовы гипотетически возглавить команду?
– А Байдачный есть в этом списке?
- Нет.
– Нет? А по моему мнению это наиболее реальный кандидат. И именно его я бы рекомендовал на пост главного тренера. Во-первых, при нем сборная играла хорошо. Во-вторых, сами футболисты отзывались о нем хорошо. В частности, Глеб писал о том, что самая комфортная сборная была при Байдачном.
Ну, а мне какая сборная? Только помечтать если :) – сказал Курнев.
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Тренер Владимир Курнев рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу, кого бы он хотел видеть в качестве главного тренера сборной Беларуси.
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