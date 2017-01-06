Форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт рассказал о причинах возвращения из «Векше» в КХЛ.

— Почему вы решили вернуться из Швеции в ЦСКА?

— Еще в прошлом сезоне я настроился на отъезд из КХЛ. Думал, в этой лиге выступать уже не буду. Перебрался в «Векше», однако шведский хоккей, по большому счету, не оправдал ожиданий. Я там был на хорошем счету, мною были довольны. Но сам стиль игры в элитсерии не такой, как в КХЛ. Русский хоккей очень быстрый, динамичный. Предполагал, что и в Швеции так, однако там совершенно другая тактика. Командам прививают терпение, они сидят в обороне и выжидают. Приноровиться было непросто, да и не чувствовал себя полностью в своей тарелке. И когда ЦСКА завел разговор о возвращении, охотно откликнулся на их предложение. Спасибо «Векше» — клуб не стал чинить препятствий к возвращению, – сказал Плэтт.