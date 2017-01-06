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Команда Лукашенко вышла в финал Рождественского турнира

06.01.2017 21:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко в пятницу с "сухим" счетом 6:0 обыграла швейцарцев на XIII Рождественском международном турнире любителей хоккея.

Команда Лукашенко вышла в финал Рождественского турнира
© Sputnik / Виктор Толочко
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В пятницу на "Чижовка-Арене" команда президента Беларуси сразилась против швейцарцев за право выступать в финале Рождественского турнира. Благодаря победе на сборной Швейцарии белорусы заняли первое место в группе А и в 13 раз в истории поборются за золотые медали.

В команде главы государства отметились защитник Александр Макрицкий (2 шайбы), нападающие Максим Слыш, Даниэль Корсо и Андрей Асташкевич, а также защитник Андрей Глебов. Президент Беларуси в матче ни одного гола не забил. Голы шли по нарастающей — в первом периоде белорусы провели одну удачную атаку, во втором — две, в третьем — три.

В параллельном матче на малой арене вторую путевку в решающий поединок разыграли команды Словакии и Финляндии. Победу в матче со счетом 5:3 праздновали финны.

Хоккейная дружина президента второй раз сыграет в финале против Суоми. По ходу турнира финны одержали победу над командой Германии (11:3) и сыграли вничью с россиянами (4:4). Год назад хозяева турнира в упорной борьбе вырвали победу у гостей со счетом 2:1.

Решающий матч состоится 7 января на большой арене "Чижовка-Арены" (начало в 18:00), поединок за бронзу пройдет также в этот день (13:00). 

В прежние годы победителем Рождественского международного турнира восемь раз становилась команда президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014). Трижды соревнования выигрывали россияне (2007, 2011, 2015).

 
Теги: Минск
 
 
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В команде главы государства отметились защитник Александр Макрицкий (2 шайбы), нападающие Максим Слыш, Даниэль Корсо и Андрей Асташкевич, а также защитник Андрей...

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