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IBU: доказательств употребления допинга россиянами пока нет

06.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Доказательств употребления запрещенных препаратов российскими биатлонистами, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, у Международного союза биатлонистов (IBU) пока нет, заявил глава организации Андерс Бессеберг.

IBU: доказательств употребления допинга россиянами пока нет
© AFP/ JOE KLAMAR
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В середине декабря Всемирное антидопинговое  агентство (WADA) передало IBU список из 31 российского стреляющего лыжника, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.

"Я хорошо могу понять недовольство спортсменов. Но, во-первых, мы должны иметь доказательства, а их у нас до сих пор нет. Как только они будут получены, нужно будет постараться отстранить спортсменов, которых требуется. Приоритет будет отдан действующим спортсменам", — цитирует Бессеберга zeit.de.

Накануне старта этапа Кубка мира в Оберхофе была проведена встреча биатлонистов с целью обсуждения последних допинговых скандалов. Инициаторами стали француз Мартен Фуркад, чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли. Они решили не бойкотировать этап КМ в Оберхофе и направили в IBU список требований. Какие конкретно условия были выдвинуты не сообщалось.    

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне старта этапа Кубка мира в Оберхофе была проведена встреча биатлонистов с целью обсуждения последних допинговых скандалов.

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