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Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт
06.01.2017 20:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
© AFP/ ROBERT MICHAEL
Домрачева в пятницу 6 января впервые после двухлетнего перерыва приняла участие в соревнованиях – спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, который проходит в эти дни в немецком Оберхофе. На дистанции биатлонистка сделала два промаха и
"Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт", – сообщили в эфире телеканала.
Домрачева не принимала участие в последних биатлонных стартах в связи с замужеством и беременностью:
Дарья Домрачева – неоднократный призер множества соревнований, является трехкратной олимпийской чемпионкой, имеет высшую награду республики – "Герой Беларуси".
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Глава государства направил послание биатлонистке сразу после ее первых в текущем сезоне соревнований в немецком Оберхофе.
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