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Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт

06.01.2017 20:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт
© AFP/ ROBERT MICHAEL
Домрачева о 37-м месте в Оберхофе: возвращение удалось

Домрачева в пятницу 6 января впервые после двухлетнего перерыва приняла участие в соревнованиях – спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, который проходит в эти дни в немецком Оберхофе. На дистанции биатлонистка сделала два промаха и стала лишь 37-й в финишном листе.

"Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт", – сообщили в эфире телеканала.

Домрачева не принимала участие в последних биатлонных стартах в связи с замужеством и беременностью: в октябре 2016 года в Минске биатлонистка родила дочь Ксению, а к тренировкам приступила уже через несколько недель – в норвежском Шушене.

Дарья Домрачева – неоднократный призер множества соревнований, является трехкратной олимпийской чемпионкой, имеет высшую награду республики – "Герой Беларуси".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства направил послание биатлонистке сразу после ее первых в текущем сезоне соревнований в немецком Оберхофе.

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