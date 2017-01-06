МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Домрачева в пятницу 6 января впервые после двухлетнего перерыва приняла участие в соревнованиях – спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, который проходит в эти дни в немецком Оберхофе. На дистанции биатлонистка сделала два промаха и стала лишь 37-й в финишном листе .

"Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт", – сообщили в эфире телеканала.

Домрачева не принимала участие в последних биатлонных стартах в связи с замужеством и беременностью: в октябре 2016 года в Минске биатлонистка родила дочь Ксению , а к тренировкам приступила уже через несколько недель – в норвежском Шушене.

Дарья Домрачева – неоднократный призер множества соревнований, является трехкратной олимпийской чемпионкой, имеет высшую награду республики – "Герой Беларуси".