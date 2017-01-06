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Домрачева заняла 37-е место в первой после возвращения гонке
06.01.2017 17:43 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 5 января. Дарья Домрачева заняла 37-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
Дистанцию 7,5 км трехкратная олимпийская чемпионка преодолела за 24 минуты 31,3 секунды с двумя штрафными кругами (1+1).
Для белорусской спортсменки это была первая гонка после возвращения в биатлон. Перерыв, вызванный болезнью и беременностью, составил 655 дней.
Ирина Кривко заняла 22-е место (24.01,2; 0+1), Дарья Юркевич — 51-е (24.57,7; 0+2), Надежда Писарева — 76-е (26.25,9; 2+3) среди 90 участниц.
Награды завоевали чешка Габриэла Коукалова (22.28,5; без промахов), финка Кайса Мякяряйнен (+21,3; 0+2) и француженка Мари Дорен-Абер (+24,0; 0+1).
В общем зачете Кубка мира лидирует немка Лаура Дальмайер (410 очков). Надежда Скардино на 24-м месте (142), Ирина Кривко — на 27-м (114), Дарья Юркевич — на 43-м (48), Дарья Домрачева — на 79-м (4), Надежда Писарева — на 80-м (2).
7 января в Оберхофе пройдут гонки преследования.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 5 января. Дарья Домрачева заняла 37-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Дистанцию 7,5 км трехкратная олимпийская...
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