Спортивный обозреватель «Белсата» Александр Путило рассказал об организации Рождественского турнира.

– Во время своей работы на БТ мне приходилось работать на турнирах с участием Лукашенко: нас отправляли снимать. Но было указание не снимать президента, когда он сидит на скамейке запасных.

- Ага, мол, он не должен сидеть на скамейке запасных. Он должен играть и забрасывать по четыре, по пять шайб.

– Да. Когда мы разговаривали с участниками турнира, то они говорили о негласном правиле не трогать президента и играть против него без силовой борьбы. Поэтому это не хоккей, – считает Путило.