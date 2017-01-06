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Александр Путило: «На БТ было указание не снимать Лукашенко, когда он сидит на скамейке запасных»
07.01.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный обозреватель «Белсата» Александр Путило рассказал об организации Рождественского турнира.
– Во время своей работы на БТ мне приходилось работать на турнирах с участием Лукашенко: нас отправляли снимать. Но было указание не снимать президента, когда он сидит на скамейке запасных.
- Ага, мол, он не должен сидеть на скамейке запасных. Он должен играть и забрасывать по четыре, по пять шайб.
– Да. Когда мы разговаривали с участниками турнира, то они говорили о негласном правиле не трогать президента и играть против него без силовой борьбы. Поэтому это не хоккей, – считает Путило.
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Спортивный обозреватель «Белсата» Александр Путило рассказал об организации Рождественского турнира.
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