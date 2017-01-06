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Сергей Гуренко: «Условия работы – сами понимаете… Те условия, которые мы бы хотели видеть – у нас их просто нет, а заниматься арендой дорого»

07.01.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер дублирующего состава минского «Динамо» рассказал о том, как пришел в команду.

- На предложение возглавить дубль согласились сразу?

– Мне позвонил Юрий Александрович, пригласил пообщаться, и после разговора приняли решение о работе. Я знал отношение Юрия Александровича к подготовке молодежи, понимал ответственность этой работы, поэтому сразу согласился. Плюс, это предложение было очень интересным для меня.

- Какая цель перед командой озвучивалась руководством?

– Подготовка игроков для главной команды. Необходимо подводить молодежь к основе, чтобы футболист не чувствовал значительной разницы в переходе из дублирующего состава в основной. Ну и развитие всех качеств: физических, тактических и психологических.

- Первые мысли после того как вы познакомились с командой и вашим фронтом работы – какие они были?

– Условия работы – сами понимаете… Те условия, которые мы бы хотели видеть – у нас их просто нет, а заниматься арендой довольно дорого. Плюс мы работали группой в, практически, девяносто человек – это действительно было бы затратно для клуба. Поэтому нам приходилось ездить на тренировки в Дзержинский район, на комплекс «Веста». Хочется поблагодарить его руководство за то, что пошли нам на встречу и предоставили отличные условия для работы: хорошее поле, тренажерный зал, питание – ни один день не пропал по вине организационных моментов, все было на лучшем уровне, – сказал Гуренко.

 
 
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