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Владислав Хвин: «Желаю победы брестского «Динамо» в чемпионате и достижения поставленных задач»

07.01.2017 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок брестского «Динамо» Владислав Хвин поделился первыми впечатлениями после подписания контракта.

– Я очень горд, что буду играть в этом клубе и защищать его цвета. Был на матчах «Динамо», принимал участие в товарищеских играх, где очень понравилась атмосфера стадиона, которая исходила от болельщиков. Со всеми игроками познакомился еще будучи на просмотре. Коллектив очень дружелюбный и молодой. Узнал требования Кристиана Патру – тренера по вратарям. Он не только высококлассный специалист, но и хороший человек, который помогает дельными советами, а также заряжает мощной мотивацией.

– Долго раздумывал, прежде чем подписать контракт?

– Решение далось легко. Я был очень рад, что удачно прошел просмотр. Очень сильно обрадовался такому решению руководства, так что раздумывать долго не пришлось.

– Какое качество считаешь самым важным для голкипера?

– Хладнокровие и постоянная концентрация. Эти качества полностью зависят от опыта, которого у меня еще не так много, поэтому не могу с уверенностью сказать, что полностью обладаю ими.

– Как обстоят дела с английским языком?

– В школе я изучал немецкий язык. Сейчас я понимаю, что этот выбор был неверный, так как английский язык универсальный. Сейчас я взялся активно его изучать.

– Что ждешь от сезона-2017? Какие личные цели ставишь себе?

– Конечно, я желаю победы команде в чемпионате и достижения поставленных задач. А я, в свою очередь, буду стараться помочь и выполнять все, что от меня требуется, – заявил Хвин.

 
 
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Новичок брестского «Динамо» Владислав Хвин поделился первыми впечатлениями после подписания контракта.

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