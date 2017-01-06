Новичок брестского «Динамо» Владислав Хвин поделился первыми впечатлениями после подписания контракта.

– Я очень горд, что буду играть в этом клубе и защищать его цвета. Был на матчах «Динамо», принимал участие в товарищеских играх, где очень понравилась атмосфера стадиона, которая исходила от болельщиков. Со всеми игроками познакомился еще будучи на просмотре. Коллектив очень дружелюбный и молодой. Узнал требования Кристиана Патру – тренера по вратарям. Он не только высококлассный специалист, но и хороший человек, который помогает дельными советами, а также заряжает мощной мотивацией.

– Долго раздумывал, прежде чем подписать контракт?

– Решение далось легко. Я был очень рад, что удачно прошел просмотр. Очень сильно обрадовался такому решению руководства, так что раздумывать долго не пришлось.

– Какое качество считаешь самым важным для голкипера?

– Хладнокровие и постоянная концентрация. Эти качества полностью зависят от опыта, которого у меня еще не так много, поэтому не могу с уверенностью сказать, что полностью обладаю ими.

– Как обстоят дела с английским языком?

– В школе я изучал немецкий язык. Сейчас я понимаю, что этот выбор был неверный, так как английский язык универсальный. Сейчас я взялся активно его изучать.

– Что ждешь от сезона-2017? Какие личные цели ставишь себе?

– Конечно, я желаю победы команде в чемпионате и достижения поставленных задач. А я, в свою очередь, буду стараться помочь и выполнять все, что от меня требуется, – заявил Хвин.