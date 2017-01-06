﻿﻿ Кубок мира. Гонка преследования. Джулиан Эберхард стартует первым, Фуркад – 8-м, Бьорндален – 32-м Елетнов – 50-м, Бочарников – 54-м. 21.by
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Кубок мира. Гонка преследования. Джулиан Эберхард стартует первым, Фуркад – 8-м, Бьорндален – 32-м Елетнов – 50-м, Бочарников – 54-м

07.01.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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7 января на 4-м этапе биатлонного Кубка мира в Оберхофе состоится мужская гонка преследования. Первым на трассу отправится австриец Джулиан Эберхард. Белорусы Роман Елетнов и Сергей Бочарников стартуют в шестом десятке.

Дата проведения
7 января, 13.30
Онлайн гонки

Оберхоф, Германия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Джулиан Эберхард
2  Михал Шлезингр
3  Доминик Виндиш
4  Лукас Хофер
5  Эрик Лессер
6  Симон Шемп
7  Эмиль Хегле Свенсен
8  Мартен Фуркад
9  Бенджамин Вегер
10  Владимир Илиев
11  Дмитрий Малышко
12  Доминик Ландертингер
13  Максим Цветков
14  Сергей Семенов
15  Арнд Пайффер
16  Жан-Гийом Беатрикс
17  Адам Вацлавик
18  Антон Бабиков
19  Ондржей Моравец
20  Хенрик Л’Абе Лунн
21  Михал Крчмар
22  Маттиас Бишл
23  Виталий Кильчицкий
24  Антон Шипулин
25  Даниэль Мезотич
26  Гжегож Гузик
27  Кентен Фильон-Майе
28  Владимир Семаков
29  Мартин Егер
30  Эрленд Овренг Бьонтегорд
31  Ветле Шостад Кристиансен
32  Уле Эйнар Бьорндален
33  Юрий Шопин
34  Фредрик Линдстрем
35  Тим Берк
36   Михаэль Реш
37  Кресимир Црнкович
38  Антонин Гигонна
39  Феликс Лейтнер
40  Ян Савицкий
41  Ремус Фаур
42  Фабьен Клод
43  Скотт Гоу
44  Бенедикт Долль
45  Марио Дольдер
46  Рассел Карие
47  Симон Эдер
48  Тсукаса Кобоноки
49  Флориан Граф
50  Роман Елетнов
51  Ин-Бок Ли
52  Джузеппе Монтелло
53  Калев Эрмитс
54  Сергей Бочарников
55  Михал Кубаляк
56  Матей Казар
57  Артем Прима
58  Тобиас Арвидсон
59  Илмарс Брицис
60  Димитар Герджиков
 
 
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7 января на 4-м этапе биатлонного Кубка мира в Оберхофе состоится мужская гонка преследования.

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