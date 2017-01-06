МИНСК, 7 янв — Sputnik. Голландский экипаж Жерара де Роя на Iveco выиграл пятый этап ралли-рейда "Дакар", который проходит по территории Южной Америки, в зачете грузовиков.

Согласно официальным данным организаторов гонки, Iveco де Роя преодолел 219-километровый спецучасток за два часа, 39 минут и 12 секунд, вторым и третьим финишировали российские экипажи команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева.

Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" после провального четвертого этапа , в ходе которого грузовик Сергея Вязовича столкнулся с техническими проблемами, на очередном этапе сократили отставание — Вязович финишировал пятым, вслед за ним — экипаж Александра Василевского. МАЗ Алексея Вишневского приехал на финиш пятого этапа восьмым.

Лидерство в зачете грузовиков теперь возглавляет де Рой, на втором и третьем местах — "КамАЗы" Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова. Лучший из МАЗов, экипаж Александра Василевского, находится в шаге от десятки лидеров — он 11-й. Экипаж Вязовича — 17-й, МАЗ Вишневского замкнул 20-ку.

В зачете внедорожников лидерство захватила команда Peugeot, вверху которого — француз Стефан Петерансель. На второй позиции — Себастьян Леб, третье место удерживает Сириль Депре. У мотоциклистов на первое место вырвался британец Сэм Сандерлент на KTM, сместив на одну позицию чилийца Педро Куинтанилью на Husqvarna, третий — Адриен ван Беверен (Yamaha). Среди квадроциклов на первую строчку зачета вырвался француз Симон Витсе, Сергей Карякин переместился на вторую строку, третью позицию занимает мотогонщик из Франции Аксель Дютри (все трое используют квадроциклы Yamaha).

Шестой этап ралли-рейда Дакар, который должен был пройти по территории Боливии, отменен и-за погодных условий.