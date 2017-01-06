|
Разведка США связала хакерские атаки на демпартию с допинговым скандалом
07.01.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Разведка США опубликовала отчет о хакерской атаке на демократическую партию США.
В нем говорится, что одной из причин, по которой президент России Владимир Путин поручил провести эту атаку, был допинговый скандал перед Рио-2016, повлекший отстранение многих российских спортсменов.
Разведка предполагает, что Россия использовала хакерские атаки, чтобы дискредитировать имидж США. По мнению разведки, Путин считал, что США стоят за этим допинговым скандалом.
Сообщается, что в случаях с демократической партией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), когда была опубликована информация о терапевтических исключениях (TUE) спортсменов, хакеры работали похожим образом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разведка США опубликовала отчет о хакерской атаке на демократическую партию США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии