﻿ Разведка США связала хакерские атаки на демпартию с допинговым скандалом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Разведка США связала хакерские атаки на демпартию с допинговым скандалом

07.01.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Разведка США опубликовала отчет о хакерской атаке на демократическую партию США.

В нем говорится, что одной из причин, по которой президент России Владимир Путин поручил провести эту атаку, был допинговый скандал перед Рио-2016, повлекший отстранение многих российских спортсменов.

Разведка предполагает, что Россия использовала хакерские атаки, чтобы дискредитировать имидж США. По мнению разведки, Путин считал, что США стоят за этим допинговым скандалом.

Сообщается, что в случаях с демократической партией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), когда была опубликована информация о терапевтических исключениях (TUE) спортсменов, хакеры работали похожим образом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разведка США опубликовала отчет о хакерской атаке на демократическую партию США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Гонка преследования. Джулиан Эберхард стартует первым, Фуркад – 8-м, Бьорндален – 32-м Елетнов – 50-м, Бочарников – 54-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика