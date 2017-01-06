Цезари Кухарски, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, сообщил, что его клиенту поступало предложение из Китая.

«Со мной связывался агент, который привозит звезд в чемпионат Китая. Название клуба при этом не озвучивалось.

Если бы Левандовски решил переехать в Китай, он зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы, вероятно, в районе 250 миллионов евро.

Но для Роберта сейчас этот вариант не актуален. У «Баварии» много денег, но сейчас этим никого не удивишь, приоритет игрока — добиваться успеха.

Сейчас Левандовски не продается, но никогда не говори никогда», – заявил Кухарски.

В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В этом сезоне поляк в 16 матчах чемпионата Германии забил 12 голов.

Тевес после перехода в «Шанхай Шеньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 32 миллиона фунтов в год.