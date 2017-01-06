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Агент Левандовского: «В Китае Роберт зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы около 250 млн евро»
07.01.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Цезари Кухарски, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, сообщил, что его клиенту поступало предложение из Китая.
«Со мной связывался агент, который привозит звезд в чемпионат Китая. Название клуба при этом не озвучивалось.
Если бы Левандовски решил переехать в Китай, он зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы, вероятно, в районе 250 миллионов евро.
Но для Роберта сейчас этот вариант не актуален. У «Баварии» много денег, но сейчас этим никого не удивишь, приоритет игрока — добиваться успеха.
Сейчас Левандовски не продается, но никогда не говори никогда», – заявил Кухарски.
В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В этом сезоне поляк в 16 матчах чемпионата Германии забил 12 голов.
Тевес после перехода в «Шанхай Шеньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 32 миллиона фунтов в год.
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Агент Левандовского: «В Китае Роберт зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы около 250 млн евро»
Цезари Кухарски, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, сообщил, что его клиенту поступало предложение из Китая.
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