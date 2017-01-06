На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА ожидается аншлаг.

Отметим, что это будет четвертый раз в сезоне, когда «Минск-Арена» заполняется целиком.

Начало встречи в 17.00 по белорусскому времени.