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«Динамо» Минск – ЦСКА. На матче ожидается аншлаг

07.01.2017 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА ожидается аншлаг.

Отметим, что это будет четвертый раз в сезоне, когда «Минск-Арена» заполняется целиком.

Начало встречи в 17.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА ожидается аншлаг.

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