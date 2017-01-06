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«Динамо» Минск – ЦСКА. На матче ожидается аншлаг
07.01.2017 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА ожидается аншлаг.
Отметим, что это будет четвертый раз в сезоне, когда «Минск-Арена» заполняется целиком.
Начало встречи в 17.00 по белорусскому времени.
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На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА ожидается аншлаг.
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