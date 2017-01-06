МИНСК, 7 янв — Sputnik. Отличная стрельба на последних рубежах, несмотря на сложные погодные условия, вновь позволила Мартену Фуркаду стать первым в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

Хотя на предыдущей гонке — спринте — Фуркад показал худший результат в сезоне. Француз тогда допустил три промаха и отстал от победителя на 51,3 секунды, заняв в итоговом протоколе восьмое место. В субботу Фуркад финишировал спиной вперед, настолько убедительным был его отрыв от преследователей.

Вторым стал Арнд Пайфер, стартовавший с 13 места. Бронзу в гонке преследования завоевал итальянец Лукас Виндиш.

Лучший белорус — Сергей Бочарников — с шестью промахами на 36-й позиции. Показав 19-й ход по дистанции, он даже позволил себе опередить в финишном створе Уле-Эйнера Бьерндалена, который был 40-м в лыжном ходе.

Роман Елентнев до финиша не дошел, сойдя с дистанции до окончания гонки.

(последует)