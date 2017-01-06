ЗАО СП «Белкельме» подало в суд документы о банкротстве.

В деле, рассматриваемом экономическим судом Брестской области, отмечается, что заявление подано должником ввиду неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер. Согласно документу, решение было принято на общем собрании акционеров 24 октября 2016 года.

Производство о банкротстве возбуждено 28 декабря, установлен защитный период в один месяц.

Напомним, белорусско-испанское предприятие по производству спортивной обуви «Белкельме» было создано в 1993 году.