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Лукашенко набрал сто бомбардирских баллов на Рождественских турнирах

07.01.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче против сборной Балкан первый номер команды президента Беларуси по хоккею Александр Лукашенко набрал юбилейное сотое очко по системе «гол + пас» на Рождественских турнирах.

Напомним, что впервые международный турнир для любителей хоккея состоялся в Минске в 2005 году и с тех пор стал ежегодным соревнованием. Девять раз победу в нем одерживала команда президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016), еще три раза она уступала звание чемпиона коллективам из России.

Лукашенко набрал сто бомбардирских баллов на Рождественских турнирах

 
Теги: Минск
 
 
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В матче против сборной Балкан первый номер команды президента Беларуси по хоккею Александр Лукашенко набрал юбилейное сотое очко по системе «гол + пас» на...

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