В матче против сборной Балкан первый номер команды президента Беларуси по хоккею Александр Лукашенко набрал юбилейное сотое очко по системе «гол + пас» на Рождественских турнирах.

Напомним, что впервые международный турнир для любителей хоккея состоялся в Минске в 2005 году и с тех пор стал ежегодным соревнованием. Девять раз победу в нем одерживала команда президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016), еще три раза она уступала звание чемпиона коллективам из России.



