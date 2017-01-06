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Белорусский голкипер Сакович перейдет в солигорский «Шахтер»

07.01.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский голкипер Андрей Сакович перейдет в солигорский «Шахтер».

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний вратарь защищал цвета «Лиды». Провел 13 матчей в рамках первой лиги чемпионата Беларуси, пропустил 8 мячей. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский голкипер Андрей Сакович перейдет в солигорский «Шахтер».

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