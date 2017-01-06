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Белорусский биатлонист Бочарников занял 36-е место в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе

07.01.2017 14:50 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 7 января. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял 36-е место в гонке преследования (12,5 км) на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Спортсмен ушел на дистанцию 51-м и финишировал с результатом 41 минута 22,5 секунды, шесть раз промахнувшись при стрельбе (1+0+3+2).

Роман Елётнов, стартовавший 48-м, не закрыл все пять мишеней на первом огневом рубеже и закончил гону.

В тройке лучших — француз Мартен Фуркад (36.45,7; 0+1+0+0; стартовал восьмым), немец Арнд Пайффер (+1.09,9; 0+0+1+2; стартовал 15-м) и итальянец Доминик Виндиш (+1.32,4; 0+0+3+2; стартовал третьим). Супруг Дарьи Домрачевой норвежец Оле-Эйнар Бьорндален стал 37-м (+4.37,2; 2+0+2+2; стартовал 32-м).

В общем зачете Кубка мира впереди Фуркад (562 очка). Владимир Чепелин на 43-м месте (64), Елётнов — на 71-м (7), Бочарников — на 74-м (5), Максим Воробей — на 85-м (1).

Сегодня в Оберхофе пройдет также женская гонка преследования на 10 км с участием вернувшейся в биатлон Дарьи Домрачевой. Она стартует 37-й.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 января. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял 36-е место в гонке преследования (12,5 км) на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). ...

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