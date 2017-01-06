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Мазовские экипажи повысили свои позиции в общем зачете "Дакара"
07.01.2017 15:35 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 7 января. Белорусские гонщики отыгрывают потерянные позиции после неудачного горного этапа: сразу три мазовских экипажа финишировали в первой десятке на пятом спецучастке. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды "МАЗ-СПОРТавто".
Из-за дождливой погоды, превратившей трассу в грязное месиво, организаторы существенно сократили спецучасток. Белорусские гонщики попытались наверстать упущенное время и добились в этом определенных успехов.
Экипаж под управлением Сергея Вязовича показал на этапе 5-е время – около 2 часов 57 минут. На полминуты больше понадобилось МАЗу Александра Василевского, который оказался на 6-й позиции. Восьмым приехал Алексей Вишневский, который провел на спецучастке около трех часов.
Победителем заезда стал прошлогодний чемпион "Дакара" Жерар де Рой, опередив белорусские экипажи более чем на 17 минут. На втором месте финишировал "камазовец" Эдуард Николаев, на третьем – его партнер по команде Айрат Мардеев.
Все три мазовских экипажа повысили свои позиции в общем зачете. Так, Александр Василевский переместился на 11-е место с отставанием от лидера заезда в 1 час 13 минут. Сергей Вязович поднялся с 21-го на 17-е место и теперь проигрывает "летучему голландцу" 3 часа 24 минуты. Алексей Вишневский вошел в первую двадцатку, отставая на 4 часа 35 минут. Первое место в турнирной таблице занимает Жерар де Рой, второе – Эдуард Николаев, третье – Дмитрий Сотников.
"Пятый спецучасток оказался не таким уж и сложным – скорее опасным. Неудачное движение на трассе могло стоить экипажам не только драгоценного времени, но и в принципе возможности добраться до финиша. Неслучайно на горных участках ввели ограничение скорости – не более 30 км/ч. Зато здесь не так жарко, как в Парагвае, – температура воздуха находится в районе 14-15 градусов. Что интересно, организаторы просят не мыть машины – в Боливии существует нехватка питьевой воды, и чрезмерное её использование может спровоцировать недовольства среди населения", – рассказали в команде.
Сильный ливень накрыл поле, на котором планировали организовать бивуак – временный город для гонщиков. В результате спортивные автомобили заезжали на залитую водой площадку, чтобы отметиться, после чего выстраивались вдоль заасфальтированной дороги. "Спартанскими условиями нас не удивишь. Но обстановка действительно напряженная. Дождь не перестает лить, и мы пытаемся собрать вместе все машины. Кругом какой-то хаос", – отметили в "МАЗ-СПОРТавто".
Минский автозавод участвует в гонке "Дакар" уже в шестой раз. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусов выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 7 января. Белорусские гонщики отыгрывают потерянные позиции после неудачного горного этапа: сразу три мазовских экипажа финишировали в первой десятке на...
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