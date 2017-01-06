Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик следующие полгода на правах аренды будет выступать в греческом «Астерасе».

Отметим, что это уже второй арендный контракт игроков БАТЭ с представителями греческой Суперлиги. Напомним, что в конце прошлого года аналогичное соглашение, но только с «Платаниасом», заключил форвард Николай Сигневич.

Гайдучик отыграл в борисовской команде четыре сезона (2013-16) и провел в ее составе 70 официальных матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи (чемпионат страны – 49/1+2, Кубок – 6/1+0, Суперкубок – 1/0+0, Лига чемпионов – 11/0+0, Лига Европы – 3/0+0).

«Астерас» в национальном чемпионате-2016/17 идет на 14-й позиции.