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Гайдучик продолжит карьеру в греческом «Астерасе»
07.01.2017 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик следующие полгода на правах аренды будет выступать в греческом «Астерасе».
Отметим, что это уже второй арендный контракт игроков БАТЭ с представителями греческой Суперлиги. Напомним, что в конце прошлого года аналогичное соглашение, но только с «Платаниасом», заключил форвард Николай Сигневич.
Гайдучик отыграл в борисовской команде четыре сезона (2013-16) и провел в ее составе 70 официальных матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи (чемпионат страны – 49/1+2, Кубок – 6/1+0, Суперкубок – 1/0+0, Лига чемпионов – 11/0+0, Лига Европы – 3/0+0).
«Астерас» в национальном чемпионате-2016/17 идет на 14-й позиции.
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Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик следующие полгода на правах аренды будет выступать в греческом «Астерасе».
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