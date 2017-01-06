Пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировала исчезновение Мирослава Шатана, Любомира Вишневского и Петра Подградского из заявки команды Словакии на официальном сайте Президентского спортивного клуба – организатора Рождественского турнира.

– Окончательные заявки команд были утверждены на директорате Рождественского турнира утром 4 января. До этого они носили предварительный характер, – сказала Никитина.

Отметим, что 3 января Шатан, Вишневски и Подградски значились в заявке сборной Словакии на XIII Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь, который с 4 по 7 января проходит в Минске.