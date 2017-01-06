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Пресс-секретарь ФХРБ: «Отсутствие Шатана и Подградски на Рождественском турнире? Это были предварительные заявки. Окончательно утверждали составы 4 января»
07.01.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировала исчезновение Мирослава Шатана, Любомира Вишневского и Петра Подградского из заявки команды Словакии на официальном сайте Президентского спортивного клуба – организатора Рождественского турнира.
– Окончательные заявки команд были утверждены на директорате Рождественского турнира утром 4 января. До этого они носили предварительный характер, – сказала Никитина.
Отметим, что 3 января Шатан, Вишневски и Подградски значились в заявке сборной Словакии на XIII Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь, который с 4 по 7 января проходит в Минске.
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Пресс-секретарь ФХРБ: «Отсутствие Шатана и Подградски на Рождественском турнире? Это были предварительные заявки. Окончательно утверждали составы 4 января»
Пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировала исчезновение Мирослава Шатана, Любомира Вишневского и...
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