В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Гранаду» (5:0).

Таким образом, клуб из Мадрида повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд.

Те же 39 матчей без поражений провела «Барселона» с октября 2015 по март 2016 года.