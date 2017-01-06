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«Реал» повторил рекорд «Барселоны», проведя 39 матчей подряд без поражений

07.01.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Гранаду» (5:0).

Таким образом, клуб из Мадрида повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд.

Те же 39 матчей без поражений провела «Барселона» с октября 2015 по март 2016 года.

Реал Мадрид – Гранада 5:0 (4:0, 1:0)
Дата проведения
7 января, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Иско, 2:0 – 20 Бензема, 3:0 – 27 Роналду, 4:0 – 31 Иско, 5:0 – 58 Каземиро.
Реал МадридНавас, Варан, Марсело (Коэнтрау, 68), Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема.
ГранадаОчоа, Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану (Понсе, 77), Серджи Сампер, Агбо (Маркес, 60), Перейра, Бога (Буэно, 65), Тито, Кравец.
Предупреждения:
Серджи Сампер (44), Агбо (57), Силва (70), Каземиро (71), Табану (72).

 

 
 
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В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Гранаду» (5:0).

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