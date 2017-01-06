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«Реал» повторил рекорд «Барселоны», проведя 39 матчей подряд без поражений
07.01.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Гранаду» (5:0).
Таким образом, клуб из Мадрида повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд.
Те же 39 матчей без поражений провела «Барселона» с октября 2015 по март 2016 года.
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В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Гранаду» (5:0).
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