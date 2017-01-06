﻿ Домрачева показала 7-ю скорость дня и поднялась на 3 позиции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Домрачева показала 7-ю скорость дня и поднялась на 3 позиции

07.01.2017 17:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Француженка Мари Дорен-Абер победила в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

​Дорен-Абер с двумя промахами преодолела дистанцию за 34 минуты 33,3 секунды. Второй стала чешка Габриэла Коукалова (+38,8 секунды; 3 промаха), третье место заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (+1.19,1;4).

Белорусские болельщики порадовались за Дарью Домрачеву, которая улучшила свои позицию по сравнению со вчерашним спринтом, и огорчились за Дарью Юркевич, которая не смогла закончить гонку. 

Дарья Домрачева стартовала с 37-м номером и завершила гонку преследования на 34-м месте, допустив 6 промахов на рубежах (королеве биатлона удалось отстреляться точно только на последней стойке). Зато Даша показала 7-ю скорость дня, в то время как в спринте она была 15-й по ходу. Так что, прогресс на лицо.

Ирина Кривко в очки не попала — она лишь 41-я. Но так как многие спортсменки решили пропустить завтрашний масс-старт, есть Надежда, что мы увидим эту белорусскую биатлонистку в стартовом створе завтра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 7 янв — Sputnik. Француженка Мари Дорен-Абер победила в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). LIVE #biathlon moment:...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Домрачева заняла 34-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика