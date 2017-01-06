МИНСК, 7 янв — Sputnik. Француженка Мари Дорен-Абер победила в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

​Дорен-Абер с двумя промахами преодолела дистанцию за 34 минуты 33,3 секунды. Второй стала чешка Габриэла Коукалова (+38,8 секунды; 3 промаха), третье место заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (+1.19,1;4).

Белорусские болельщики порадовались за Дарью Домрачеву, которая улучшила свои позицию по сравнению со вчерашним спринтом, и огорчились за Дарью Юркевич, которая не смогла закончить гонку.

Дарья Домрачева стартовала с 37-м номером и завершила гонку преследования на 34-м месте, допустив 6 промахов на рубежах (королеве биатлона удалось отстреляться точно только на последней стойке). Зато Даша показала 7-ю скорость дня, в то время как в спринте она была 15-й по ходу. Так что, прогресс на лицо.

Ирина Кривко в очки не попала — она лишь 41-я. Но так как многие спортсменки решили пропустить завтрашний масс-старт, есть Надежда, что мы увидим эту белорусскую биатлонистку в стартовом створе завтра.