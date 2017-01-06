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Кубок мира. Гонка преследования. Домрачева показала 7-е время на лыжне, уступив лидеру всего 20 секунд
07.01.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 29.07,3
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Кубок мира. Гонка преследования. Домрачева показала 7-е время на лыжне, уступив лидеру всего 20 секунд
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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