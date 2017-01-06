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Кубок мира. Гонка преследования. Домрачева показала 7-е время на лыжне, уступив лидеру всего 20 секунд

07.01.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 29.07,3
2. Мари Дорен Абер (Франция) – 2,4
3. Кайса Мякяряйенен (Финляндия) – 4,8...
7. Дарья Домрачева (Беларусь) – 20,5...

 

 

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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