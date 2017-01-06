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Мильчаков и Масленников сыграли за команду Лукашенко в финале Рождественского турнира
07.01.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финальном матче любительского Рождественского турнира за команду президента Беларуси Александра Лукашенко выступали 7 действующих игроков.
В решающем матче наша команда победила Финляндию (7:3).
Отметим, что в составе команды Лукашенко на лед выходили 7 действующих хоккеистов.
Изначально в заявку на турнир попали 5 действующих игроков: защитник «Шахтера» Александр Рядинский, форварды солигорчан Ярослав Чуприс и Андрей Михалев, а также нападающие Вячеслав Лисичкин («Неман») и Даниэль Корсо («Юность»).
В финале к команде президента присоединились защитник Ярослав Масленников («Металлург» Жлобин) и голкипер Дмитрий Мильчаков («Юность»).
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В финальном матче любительского Рождественского турнира за команду президента Беларуси Александра Лукашенко выступали 7 действующих игроков.
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