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Команда Лукашенко в 10-й раз выиграла Рождественский турнир

07.01.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейная команда Президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. В финале на «Чижовка-Арене» хозяева площадки обыграли хоккеистов Финляндии.

Рождественский турнир

Беларусь – Финляндия – 7:3 (2:0, 3:1, 2:3)

1:0 – 6:07 Михалев (Глебов)

2:0 – 18:56 Слыш, ГБ

3:0 – 26:57 Чуприс (Масленников)

4:0 – 29:41 Кольцов (Корсо)

5:0 – 35:28 Глебов (Ефименко)

6:1 – 47:10  Асташевич (Лукашенко, С. Стась)

7:3 –  55:39 Асташевич (С. Стась)

Лучшие игроки турнира:

вратарь –  Александр Петров (команда ОАЭ);
защитник – Александр Макрицкий (команда Беларуси);
нападающий –  Андрей Асташевич (команда Беларуси );
бомбардир – Тони Макиахо (команда Финляндии) –  9 баллов (7 шайб + 2  результативные передачи).

 
 
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Хоккейная команда Президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.

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