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Команда Лукашенко в 10-й раз выиграла Рождественский турнир
07.01.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккейная команда Президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. В финале на «Чижовка-Арене» хозяева площадки обыграли хоккеистов Финляндии.
Рождественский турнир
Беларусь – Финляндия – 7:3 (2:0, 3:1, 2:3)
1:0 – 6:07 Михалев (Глебов)
2:0 – 18:56 Слыш, ГБ
3:0 – 26:57 Чуприс (Масленников)
4:0 – 29:41 Кольцов (Корсо)
5:0 – 35:28 Глебов (Ефименко)
6:1 – 47:10 Асташевич (Лукашенко, С. Стась)
7:3 – 55:39 Асташевич (С. Стась)
Лучшие игроки турнира:
вратарь – Александр Петров (команда ОАЭ);
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Хоккейная команда Президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.
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