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«Безансон» – «Нанси» – 0:3. Черник провел третий «сухой» матч в сезоне
07.01.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 1/32 Кубка Франции «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника крупно победил «Безансон» (3:0).
Таким образом, Черник провел четвертый «сухой» матч в сезоне. Всего два в рамках чемпионата Франции и два в Кубке.
В последних четырех матчах сезона вратарь пропустил 1 гол.
Подробную статистику выступлений Черника смотрите
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В матче 1/32 Кубка Франции «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника крупно победил «Безансон» (3:0).
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