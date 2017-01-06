﻿ «Безансон» – «Нанси» – 0:3. Черник провел третий «сухой» матч в сезоне. 21.by
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«Безансон» – «Нанси» – 0:3. Черник провел третий «сухой» матч в сезоне

07.01.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 1/32 Кубка Франции «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника крупно победил «Безансон» (3:0).

Таким образом, Черник провел четвертый «сухой» матч в сезоне. Всего два в рамках чемпионата Франции и два в Кубке.

В последних четырех матчах сезона вратарь пропустил 1 гол.

Подробную статистику выступлений Черника смотрите здесь.

Безансон – Нанси 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
7 января, 20.00, «Stade Leo-Lagrange, Besancon»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Хаджи, 0:2 – 37 Робик, 0:3 – 41 Кулибали.
 
 
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В матче 1/32 Кубка Франции «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника крупно победил «Безансон» (3:0).

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