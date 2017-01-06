В матче 1/32 Кубка Франции «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника крупно победил «Безансон» (3:0).

Таким образом, Черник провел четвертый «сухой» матч в сезоне. Всего два в рамках чемпионата Франции и два в Кубке.

В последних четырех матчах сезона вратарь пропустил 1 гол.

Подробную статистику выступлений Черника смотрите здесь .