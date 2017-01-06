﻿ Максим Березинский: «Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Максим Березинский: «Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе»

07.01.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением об участии действующих хоккеистов в команде президента Беларуси, которая победила в финале Рождественского турнира.

«Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе. Наверняка такие ребята тоже еще остались в нашей стране», – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.

Мильчаков и Масленников и еще 5 хоккеистов сыграли за команду Лукашенко в финале Рождественского турнира

Команда Лукашенко в 10-й раз выиграла Рождественский турнир

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением об участии действующих хоккеистов в команде президента Беларуси, которая победила в финале...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Безансон» – «Нанси» – 0:3. Черник провел третий «сухой» матч в сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика