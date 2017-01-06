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Максим Березинский: «Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе»
07.01.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением об участии действующих хоккеистов в команде президента Беларуси, которая победила в финале Рождественского турнира.
«Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе. Наверняка такие ребята тоже еще остались в нашей стране», – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.
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Максим Березинский: «Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе»
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением об участии действующих хоккеистов в команде президента Беларуси, которая победила в финале...
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