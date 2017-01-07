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Бен Скривенс: «Удаления вызывают вопросы. На льду играют две команды и не круто, когда вмешивается кто-то еще»

07.01.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы неплохо противостояли оппонентам сегодня. Конечно, тяжело выиграть, когда у тебя на счету восемь удалений, а у соперника всего два. Много сомнительных моментов.

Каждый раз, когда мы противостоим лучшим российским командам, у нас происходят удаления, которые вызывают вопросы. На льду играют две команды, которые пытаются выяснить, кто на данный момент сильнее. Не круто, когда в это вмешивается кто-то еще, – сказал Скривенс.

 
 
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Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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