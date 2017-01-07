﻿ Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик будет выступать в Греции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик будет выступать в Греции

07.01.2017 21:52 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 7 января. Игрок борисовского БАТЭ 27-летний Виталий Гайдучик переходит в греческий клуб "Астерас" из Триполиса.

Центральный защитник борисовчан отдан клубу сильнейшего дивизиона Греции в аренду сроком на полгода.

В БАТЭ Виталий выступал на протяжении четырех последних сезонов и выиграл с ним четыре титула чемпиона Беларуси и Кубок страны, а также бронзу чемпионата Европы в составе молодежной сборной страны. До этого воспитанник брестского футбола отыграл пять сезонов в составе местного "Динамо".

В чемпионате Греции "Астерас" занимает четырнадцатое место.

Напомним, недавно в полугодичную аренду в другой греческий клуб "Платаниас" был отдан партнер Гайдучика по брестскому "Динамо" и БАТЭ Николая Сигневич.

В чемпионате Греции сейчас будут выступать четыре белорусских футболиста -- помимо Гайдучика и Сигневича – это полузащитник Дмитрий Бага и вратарь Андрей Горбунов, которые защищают цвета "Атромитоса".
Алесь Левчук, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 января. Игрок борисовского БАТЭ 27-летний Виталий Гайдучик переходит в греческий клуб "Астерас" из Триполиса. Центральный защитник борисовчан отдан...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Филадельфия» против «Тампы», «Оттава» играет с «Вашингтоном» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика