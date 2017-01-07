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Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик будет выступать в Греции
07.01.2017 21:52 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 7 января. Игрок борисовского БАТЭ 27-летний Виталий Гайдучик переходит в греческий клуб "Астерас" из Триполиса.
Центральный защитник борисовчан отдан клубу сильнейшего дивизиона Греции в аренду сроком на полгода.
В БАТЭ Виталий выступал на протяжении четырех последних сезонов и выиграл с ним четыре титула чемпиона Беларуси и Кубок страны, а также бронзу чемпионата Европы в составе молодежной сборной страны. До этого воспитанник брестского футбола отыграл пять сезонов в составе местного "Динамо".
В чемпионате Греции "Астерас" занимает четырнадцатое место.
Напомним, недавно в полугодичную аренду в другой греческий клуб "Платаниас" был отдан партнер Гайдучика по брестскому "Динамо" и БАТЭ Николая Сигневич.
В чемпионате Греции сейчас будут выступать четыре белорусских футболиста -- помимо Гайдучика и Сигневича – это полузащитник Дмитрий Бага и вратарь Андрей Горбунов, которые защищают цвета "Атромитоса".
Алесь Левчук, БелаПАН.
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Минск, 7 января. Игрок борисовского БАТЭ 27-летний Виталий Гайдучик переходит в греческий клуб "Астерас" из Триполиса. Центральный защитник борисовчан отдан...
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