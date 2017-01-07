|
Минское "Динамо" проиграло лидеру Континентальной хоккейной лиги ЦСКА
07.01.2017 19:32 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 7 января. Второе поражение подряд потерпело минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 7 января на своей площадке белорусская команда проиграла лидеру Западной конференции и всего турнира московскому ЦСКА — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).
Шайбы забросили:
у хозяев — Александр Павлович (11.06, в большинстве, ассистенты — Александр Матерухин, Андрей Степанов);
у гостей — Кирилл Петров (29.17, в большинстве, Александр Попов, Андрей Светлаков), Иван Телегин (29.42, Вячеслав Основин), Максим Мамин (49.33, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков).
Штрафное время: 28 — 16 (Шинкевич, 7.04, 29.05, Гаврус, 13.42, Граборенко, 14.33, 59.58, Комаров, 21.31, Скривенс, 31.17, Палушай, 32.06, Степанов, 56.31 (10 мин.), Кулаков, 59.58 — Сергеев, 9.33, 38.26, 59.58, Муршак, 13.42, Платт, 31.17, Блажиевский, 32.06, Науменков, 50.19, Ожиганов, 59.58).
После 45 матчей "Динамо" с 77 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (21 победа в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 15 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 124-115).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 38 (13+25), Матерухин — 31 (21+10), Клинкхаммер — 30 (16+14), Степанов — 24 (13+11), Граньяни — 24 (1+23), С.Костицын — 21 (4+17), Павлович — 16 (8+8), Ковыршин — 15 (7+8), Лисовец — 15 (4+11), Комаров — 10 (6+4), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Дрозд — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Китаров, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов, Палушай — по 3 (1+2), Готовец — 3 (0+3), Петтерссон — 2 (2+0), Граборенко, Скривенс — по 2 (0+2), Волков, Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Следующие три матча "Динамо" проведет на выезде: 12 января — с хабаровским "Амуром", 14-го — с китайским "Куньлунем", 16-го — с владивостокским "Адмиралом".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 января. Второе поражение подряд потерпело минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 7 января на своей площадке белорусская команда проиграла лидеру Западной...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии