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НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» обыграл «Торонто» в овертайме, «Сан-Антонио» был сильнее «Шарлотт» и другие результаты
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7 января в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» в овертайме обыграл «Торонто» (123:118), «Сан-Антонио» оказался сильнее «Шарлотт» (102:85).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
8 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Тиг (19 + 8 передач),
Джордж (19),
Янг (16 + 9 подборов),
Тернер (13 + 10 подборов),
Робинсон (8) старт;
Майлз (15),
Джефферсон (14 + 7 подборов),
Эллис (9),
Серафин (8),
Брукс (2),
Ньянг (0).
- Нью-Йорк
-
Энтони (17),
Порзингис (16 + 4 блок-шота + 5 потерь),
Роуз (14),
Ли (9),
Ноа (4) старт;
Дженнингс (17),
Кузминскас (13),
Эрнангомес (8),
О’Куинн (5),
Томас (3),
Холидэй (2),
Бэйкер (1).
- Дата проведения
-
8 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (38),
Смарт (22 + 6 передач),
Краудер (8),
Хорфорд (8 + 7 подборов + 8 передач),
Джонсон (6) старт;
Грин (15),
Олиник (12),
Розир (4),
Жеребко (4),
Браун (0).
- Новый Орлеан
-
Дэвис (36 + 15 подборов),
Холидэй (13),
Хилд (9),
Хилл (4),
Каннингем (0) старт;
Гэллоуэй (20),
Мотеюнас (11),
Мур (7),
Эванс (4 + 6 передач),
Джонс (4).
- Дата проведения
-
8 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Батлер (42 + 10 подборов),
Уэйд (20 + 7 передач),
Гибсон (8),
Лопес (6),
Картер-Уильямс (5) старт;
Макдермотт (17 + 10 подборов),
Миротич (12 + 9 подборов),
Грант (8),
Фелисио (5 + 8 подборов).
- Торонто
-
ДеРозан (36 + 8 подборов),
Лаури (27 + 9 подборов + 12 передач),
Валанчюнас (14 + 7 подборов),
Кэрролл (9),
Ногейра (9 + 8 подборов) старт;
Джозеф (14),
Росс (7),
Пауэлл (2),
Пелтль (0).
- Дата проведения
-
8 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (32 + 17 подборов + 11 передач + 5 потерь),
Адамс (16 + 4 блок-шота),
Оладипо (15),
Роберсон (13 + 8 подборов),
Сабонис (9) старт;
Кантер (14),
Пэйн (8),
Абринес (7),
Ловернь (4),
Грант (3 + 4 блок-шота).
- Денвер
-
Бартон (21 + 7 подборов),
Галлинари (15 + 7 подборов),
Нуркич (11 + 10 подборов),
Артур (10),
Мудиай (0) старт;
Чендлер (24 + 7 подборов),
Нельсон (13 + 8 передач),
Мюррэй (4),
Фарид (4 + 10 подборов),
Эрнангомес (4).
- Дата проведения
-
8 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
ЛаВин (24 + 9 подборов),
Таунс (18 + 15 подборов),
Уиггинс (16 + 5 потерь),
Рубио (12 + 7 передач),
Дженг (11 + 8 подборов) старт;
Мухаммад (5),
Бьелица (4),
Данн (2),
Раш (0),
Олдрич (0).
- Юта
-
Джордж Хилл (19 + 7 передач),
Хэйворд (16),
Фэйворс (15),
Гобер (12 + 13 подборов + 4 блок-шота),
Худ (3) старт;
Лайлс (13),
Инглс (9),
Беркс (4),
Джонсон (2),
Диао (1),
Мак (0).
- Дата проведения
-
8 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Барнс (21),
Новицки (11),
Мэттьюз (9),
Уильямс (7 + 7 подборов),
Богут (2 + 11 подборов) старт;
Харрис (11),
Пауэлл (8),
Бареа (7 + 7 передач),
Андерсон (3),
Финни-Смит (3),
Сет Карри (0),
Бруссино (0),
Межри (0).
- Атланта
-
Шредер (20),
Миллсэп (17 + 9 подборов + 6 передач),
Ховард (15 + 20 подборов),
Бэйзмор (6),
Сефолоша (0) старт;
Хардуэй (22),
Мускала (11),
Дилэйни (4),
Принс (2),
Хамфрис (0).
- Дата проведения
-
8 января, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Ленард (19),
Олдридж (15 + 11 подборов),
Грин (6),
Пау Газоль (5),
Паркер (2) старт;
Бертанс (21),
Дедмон (15 + 10 подборов),
Миллс (13),
Симмонс (3),
Джинобили (3),
Мюррей (0),
Андерсон (0).
- Шарлотт
-
Уокер (18),
Лэмб (13 + 8 подборов),
Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов),
Марв. Уильямс (11),
Зеллер (9 + 9 подборов) старт;
Хибберт (10),
Белинелли (5),
Сешнс (3),
Робертс (2),
Камински (2),
Грэм (0).
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7 января в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» в овертайме обыграл «Торонто» (123:118), «Сан-Антонио» оказался сильнее «Шарлотт» (102:85).
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