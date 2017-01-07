Спортивный обозреватель «Белсата» Александр Путило высказал мнение о Рождественском турнире.

Думаю, что в мире проводятся такие турниры ветеранов. Но без помпезности и вывода на государственный уровень. Ну играют себе и играют. Ночью или вечером. Но отказаться от этого турнира, как уже отказываются от «Дажынак», что тоже очень помпезно и много денег уходит, но от турнира Лукашенко не откажется. Потому что это его. Всех министров он собирает на трибунах, все должны присутствовать на играх Лукашенко. И попробуй только не приди. А кто-то играет в команде президента.

Я вспоминаю любительский чемпионат страны. И новость о том, что команда президента обыграла команду Гомельской области. И команда Гомельской области упорно сопротивлялась, но уступила, к примеру, 17:4. Это клоунада какая-то, что кто-то оказывает серьезное сопротивление команде Лукашенко. При том, что за последнюю играют профессионалы. Всегда.

Только пока что боится сына Николая подключать к этому, – сказал Путило.